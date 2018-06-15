Цена биткоина растет после резкого падения в начале недели

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Цена биткоина (bitcoin) поднимается в пятницу после резкого падения в начале недели, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.15 мск биткоин дорожал на 1,69% — до 6,624 тысячи долларов. На бирже Binance криптовалюта росла в цене на 1,69% — до 6,586 тысячи долларов, на Bitfinex — на 1,86%, до 6,593 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 4,95%, до 511,38 доллара, Ripple — на 0,07%, до 0,55 доллара, Bitcoin Cash — на 1,12%, до 876,41 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 286,14 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.

Биткоин на этой неделе подешевел примерно на 10% после того, как южнокорейская биржа криптовалют Coinrail сообщила, что произошла попытка взлома ее систем утром 10 июня.

"Я считаю, что обвал крипторынка во многом связан с паникой инвесторов на фоне последних новостей. Дело не только во взломе Coinrail и атаке на Bitfinex, произошедших на прошлой неделе и напомнивших пользователям об уязвимости бирж, но и в ужесточении требований к трейдингу в США, Южной Корее и Японии", — сказал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов.

Эксперт отмечает, что некоторые аналитики придерживаются мнения, что причина обвала рынка таится не в панике, а в естественном возвращении рынка к его "нормальному" уровню. "Думаю, обе эти теории имеют место быть, так как изменение курса сложно привязать к какому-либо единичному событию", — считает эксперт.

По мнению основателя блокчейн-платформы Universa Александра Бородича, удешевление криптовалюты обусловлено нехваткой спроса со стороны инвесторов. "Подобные скачки курса уже происходили с биткоином несколько лет назад, и в долгосрочной перспективе рынок имеет шансы восстановиться сам по себе", — считает он.