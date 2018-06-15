Повышение НДС до 20% в текущих условиях было неизбежным, заявил Кудрин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% в России в текущих условиях было неизбежным, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кабмин РФ в четверг одобрил законопроект о повышении НДС до 20% с 18%.

"Я считаю, к этому решению все равно пришлось бы прийти, рано или поздно", — прокомментировал Кудрин повышение ставки НДС в интервью телеканалу "Россия 24".

По мнению Кудрина, одной из причин повышения НДС стало снижение доходов государства из-за падения цен на нефть. "Это также связано с тем, что у нас доходы бюджета не растут, в первую очередь потому, что цены на нефть упали. Еще в начале 2014 года цены на нефть были 110-100 долларов (за баррель — ред.), сегодня они 76 долларов, то есть на треть упали доходы от нефти. И, конечно, это сказывается на доходах и федеральных, и бюджетов субъектов РФ", — сказал он.

"Во-вторых, доля нефтяной экономики в нашей общей экономике падает, у нас сейчас быстрее растут отрасли ненефтяные, несырьевые: транспорт, связь, информатизация и услуги. Доля нефтяной экономики в нашей экономике уменьшается, и доля доходов к ВВП получается несколько меньше. Чтобы нам сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение, нам нужны дополнительные доходы", — считает Кудрин.