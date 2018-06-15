Островский: на Смоленщине реконструируют три крупнейшие ГРС

СМОЛЕНСК, 15 июн — РИА Новости. В Смоленской области будут реконструированы три крупнейшие газораспределительные станции — "Жуково", "Сафоново" и "Талашкино", что позволит не только газифицировать сотни домовладений, но и будет способствовать, в том числе, росту производственной и инвестиционной активности индустриальных парков, строящихся в Смоленске и Сафоново, которые требуют значительно большей газопропускной способности для удовлетворения потребностей резидентов, заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский, комментируя итоги встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Как сообщает пресс-служба администрации области, на встрече обсуждались перспективные направления сотрудничества и дальнейшие планы по газификации региона.

"Модернизация газораспределительных станций кроме того придаст дополнительный импульс интенсивному и качественному развитию ряда территорий в Смоленском районе, в первую очередь, в динамично развивающемся Талашкинском сельском поселении", — сказал глава региона.

Представитель пресс-службы также напомнил, что в 2005-2017 годах "Газпром" направил на газификацию области более полутора миллиардов рублей — были построены десять межпоселковых газопроводов. Уровень газификации региона возрос с 58,8% до 75,7% (в среднем по России — 68,1%).

"В 2018 году компания продолжает эту работу. Уже начато сооружение межпоселкового газопровода к деревням Никольское, Соколино и Субботники Сычевского района. Также "Газпром" планирует приступить к строительству газопровода-отвода и газораспределительной станции "Селиваново", четырех межпоселковых газопроводов — для подачи газа в город Велиж, деревни Погорелье и Селезни Велижского района, село Туманово Вяземского района, поселок Угра. Кроме того, продолжаются проектно-изыскательские работы по двум газопроводам в Руднянском и Шумячском районах", — отметил собеседник агентства.

Островский и Миллер обсудили также участие "Газпрома" в развитии социальной инфраструктуры Смоленской области. В настоящее время в рамках программы "Газпром — детям" реализуются проекты по строительству двух физкультурно-оздоровительных комплексов — с бассейном в городе Рудня и универсальным залом в поселке Красный, а также культурно-выставочного центра в Вязьме.

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