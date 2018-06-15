Центробанк отозвал лицензию у банка "Воронеж"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у банка "Воронеж", говорится в сообщении регулятора. В банк назначили временную администрацию.
Так, в июне этого года "Воронеж" проводил сделки с имуществом для того, чтобы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков вывести активы. Кроме того, ЦБ подозревает, что банк проводил "теневые" валютно-обменные операции, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности.
Регулятор отмечает, что неоднократно применял в отношении банка "Воронеж" меры надзорного реагирования, но руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер.
Более того, в их действиях выявили признаки совершения уголовно наказуемых деяний, эту информацию направят в правоохранительные органы.
Банк "Воронеж" — участник системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он занимал 211-е место в банковской системе.