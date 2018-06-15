Центробанк отозвал лицензию у банка "Воронеж"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у банка "Воронеж", говорится в сообщении регулятора. В банк назначили временную администрацию.

Отмечается, что банк был расчетным центром нескольких платежных систем. На балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера из-за проведения "схемных" операций для того, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение.

Так, в июне этого года "Воронеж" проводил сделки с имуществом для того, чтобы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков вывести активы. Кроме того, ЦБ подозревает, что банк проводил "теневые" валютно-обменные операции, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности.

Регулятор отмечает, что неоднократно применял в отношении банка "Воронеж" меры надзорного реагирования, но руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер.

Более того, в их действиях выявили признаки совершения уголовно наказуемых деяний, эту информацию направят в правоохранительные органы.

Банк "Воронеж" — участник системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он занимал 211-е место в банковской системе.