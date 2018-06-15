"Русал" просит льгот по транспортным тарифам, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. "Русал" в начале июня обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой помочь компании через снижение затрат на железнодорожную транспортировку сырья и готовой продукции, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на двух источников, знакомых с текстом обращения.

"Русал" вместе с другими активами Олега Дерипаски и самим бизнесменом попал 6 апреля под санкции США, затруднившие экспорт продукции компании, вызвавшие панику на рынке и взлет цен на алюминий и глинозем. В итоге Минфин США пошел на послабления, разрешив продолжать бизнес с компанией до 23 октября и продлив срок выхода из ее долговых обязательств и акций до 5 августа. Аналогичные меры приняты в отношении En+, объединяющей промышленные активы Дерипаски, отмечет издание.

В 2017 году активы "Русала" произвели 7,8 миллиона тонн глинозема, из них три российских завода — 2,8 миллиона тонн, производство алюминия составило 3,7 миллиона тонн, продажи — 3,9 миллиона тонн, около 80% — на экспорт. По словам собеседника газеты, компания оценивает затраты на железнодорожную перевозку сырья и готовой продукции в 2017 году в 24 миллиарда рублей и просит с 1 июля снизить для себя тарифы РЖД.

Во-первых, речь идет о тарифе на транспортировку глинозема, к которому в ряде случаев применяется допкоэффициент 1,64. "Русал" просит поручить ФАС снизить его с 1 июля так, чтобы для глинозема условия перевозки сравнялись с углем (коэффициент 0,895). Второе — это надбавки в рамках тарифного коридора, которые устанавливаются самими РЖД. "Русал", по данным источника газеты, просит в ускоренном порядке отменить надбавку в 8% к тарифу на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, катанки и проката.

Источник, близкий к РЖД, замечает, что основная доля расходов в производстве алюминия приходится на электроэнергию и сырье. Общие транспортные затраты в среднем составляют 70 долларов на тонну, или 3% от общих расходов. При этом, по словам собеседника газеты в РЖД, монополия уже сейчас теряет в доходах существенную сумму от снижения перевозок алюминия.