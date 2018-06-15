Страх и риск. Проблемы США инвесторам интереснее антироссийских санкций

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Введенные администрацией Трампа в апреле санкции не вызвали паники среди иностранных инвесторов. Их портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) сократился всего на пять с небольшим процентов, сообщил Банк России. Доля нерезидентов на рынке госдолга сохраняется на оптимальном уровне — около 30%. О том, чего на самом деле опасаются инвесторы, — в материале РИА Новости.

Когда Минфин США объявил о включении в список блокирующих санкций 24 российских бизнесмена и высокопоставленных чиновника и 15 связанных с ними компаний (это произошло 6 апреля), иностранные инвесторы начали выходить из российских бумаг: за два дня нерезиденты продали ОФЗ почти на 60 миллиардов рублей.

Однако падение рынка оказалось скоротечным: активные распродажи продлились недолго, и их суммарный эффект был достаточно скромным. "Доходности по ОФЗ подскакивали на 60 базисных пунктов, но затем половину отыгрывали", — отметила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Всего за апрель объем ОФЗ, принадлежащих иностранным инвесторам, сократился на 131 миллиард рублей (5,6%), доля нерезидентов на рынке федеральных облигаций снизилась до 32,3%.

Аналитики подчеркивают: это никак нельзя называть бегством. Отсюда однозначный вывод: антироссийские санкции инвесторов не напугали. Тем более что худшие опасения экспертов не подтвердились — американский Минфин отказался вводить ограничения на инвестиции в российский госдолг.

С акциями ситуация еще интереснее. По данным авторитетного международного аналитического центра Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), нерезиденты с апреля непрерывно выводили средства с российского рынка. Но на фондовых индексах, как ни странно, это не отразилось.

Девятого апреля индекс Московской биржи ММВБ рухнул почти на десять процентов — с 2273 до 2064 пунктов. А на следующий день отыграл половину и продолжал стабильно расти.

По данным EPFR, за первые две недели мая нерезиденты вывели с российского рынка акций на 480 миллионов долларов. Между тем 14 мая индекс ММВБ достиг локального максимума в 2359 пунктов — на 100 пунктов больше, чем перед санкциями.

Эксперты объясняют этот парадокс тем, что, опасаясь проблем с администрацией Трампа, иностранные инвесторы сокращают инвестиции в российские активы по "официальным" каналам, одновременно увеличивая их через хедж-фонды, которые не обязаны раскрывать американским регуляторам структуру вложений.

Другими словами, состояние российской экономики не вызывает беспокойства у инвесторов — они лишь опасаются претензий со стороны американских властей.

Дело не в санкциях

Было бы некорректно утверждать, что отток средств нерезидентов с российского рынка полностью прекратился. По данным EPFR, за последнюю неделю вложения иностранных инвесторов сократились на 130 миллионов долларов. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ за май снизилась почти на полтора процентных пункта — до 31%, сообщает Центробанк.

Однако это никак не связано с американскими санкциями. Доказательством может служить хотя бы то, что нерезиденты вывели, например, с индийского рынка акций за неделю больше, чем с российского, — на 140 миллионов долларов.

Мало того, инвестфонды, специализирующиеся на европейских ценных бумагах, только за неделю потеряли более четырех миллиардов долларов вложений, а за два месяца — 20 миллиардов.

Экспертов тревожат экономические и политические проблемы Старого Света. Статистика по крупнейшей экономике Европы, Германии, раз за разом разочаровывает, а политический кризис в Италии смущает гораздо сильнее, чем антироссийские санкции.

Сейчас инвесторы всего мира видят одну "тихую гавань" — США. Вложения в американские активы выглядят привлекательными благодаря уникальному сочетанию нескольких факторов. Во-первых, повышение ставок Федрезерва укрепляет доллар.

Во-вторых, доходности по американским гособлигациям находятся на десятилетних максимумах. В-третьих, показатели американской экономики, в том числе инфляция и уровень безработицы, очень позитивны.

Все это спровоцировало глобальный переток капиталов в США, в результате которого, например, Турция и Аргентина столкнулись с острым валютным кризисом. Центробанкам Индонезии и Филиппин пришлось повышать процентные ставки, чтобы удержать национальную валюту от девальвации.

В июне рекордно ослабели к доллару США южноафриканский рэнд, мексиканское песо и турецкая лира.

Взрывоопасная "тихая гавань"

Судя по всему, в ближайшее время США продолжат высасывать ликвидность с рынков, включая российский. На заседании в среду американский Федрезерв в очередной раз повысил процентную ставку, пообещав до конца года еще два повышения. Доллар снова укрепится, и инвестиции в американские ценные бумаги увеличатся.

В ФРС отметили "значительные темпы" улучшения состояния экономики США, отдельно указав на рост числа рабочих мест, потребительской активности и инвестиций. Однако аналитики с Уолл-стрит не разделяют оптимизма регулятора.

Джефф Гундлах, генеральный директор инвестфонда DoubleLine Capital и легендарный инвестор, предсказавший ипотечный кризис 2007 года, назвал нынешнюю политику ФРС "миссией самоубийц". "То, что мы делаем, похоже на экономическое самоубийство: увеличиваем дефицит федерального бюджета при одновременном повышении процентных ставок", — заявил он, комментируя заседание Федрезерва.

По мнению Гундлаха, повышение дефицита американского бюджета вызывает у специалистов большую тревогу, а "федеральный долг стал просто взрывоопасным", поскольку стоимость заимствований растет. "Экономика США выглядит здоровой, но для этого правительству приходится тратить деньги в диких количествах", — подчеркивает финансист.

По данным Казначейства США, в мае дефицит американского бюджета увеличился на 147 миллиардов долларов — это самый большой месячный прирост с 2009 года, когда был в разгаре глобальный финансовый кризис. По итогам 2018-го финансового года Казначейство прогнозирует дефицит в размере 833 миллиарда долларов — на четверть выше, чем в 2017-м.

Согласно оценкам Управления конгресса по бюджету, в 2019-м финансовом году дефицит американского бюджета превысит 981 миллиард, а в 2020-м — триллион долларов. Всего год назад в Бюджетном управлении конгресса полагали, что о триллионе речь пойдет не раньше 2022 года.

В этой ситуации, по мнению Гундлаха, Федрезерву не стоило бы спешить с повышением ставок, поскольку сочетание растущего долга и укрепляющегося доллара очень скоро "может привести к реальным проблемам с платежеспособностью американского бюджета".