Бюджет России за январь-май исполнен с профицитом в 1,2% ВВП

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Профицит бюджета РФ за январь-май текущего года, по предварительной оценке Минфина, составил 1,2% ВВП, говорится в сообщении министерства.
Доходы федерального бюджета за пять месяцев составили, по предварительной оценке, 6,913 триллиона рублей, или 45,3% от утвержденного законом о бюджете общего объема на текущий год. Расходы в январе-мае были исполнены на 6,454 триллиона рублей или на 39% от общего утвержденного годового объема или на 37,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.
Профицит бюджета за пять месяцев составил 458,9 миллиарда рублей.
В соответствии с одобренными Госдумой поправками к бюджету РФ на 2018 год ожидается, что по итогам текущего года профицит бюджета составит 0,5% ВВП.