Бюджет России за январь-май исполнен с профицитом в 1,2% ВВП

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Профицит бюджета РФ за январь-май текущего года, по предварительной оценке Минфина, составил 1,2% ВВП, говорится в сообщении министерства.

При этом Минфин понизил оценку дефицита за апрель до 1,7% ВВП по сравнению со своей предварительной оценкой в 2,9% ВВП. В мае, по предварительной оценке, бюджет был исполнен с профицитом в 2,4% ВВП.

Доходы федерального бюджета за пять месяцев составили, по предварительной оценке, 6,913 триллиона рублей, или 45,3% от утвержденного законом о бюджете общего объема на текущий год. Расходы в январе-мае были исполнены на 6,454 триллиона рублей или на 39% от общего утвержденного годового объема или на 37,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Профицит бюджета за пять месяцев составил 458,9 миллиарда рублей.

Больше всего доходов в казну было перечислено Федеральной налоговой службой — 4,415 триллиона рублей, или 48,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2018 год. Федеральная таможенная служба перечислила 2,14 триллиона рублей, или 44,5% к прогнозу на год; другие федеральные органы — 357,4 миллиарда рублей, или 25,9% к прогнозу на 2018 год.

В соответствии с одобренными Госдумой поправками к бюджету РФ на 2018 год ожидается, что по итогам текущего года профицит бюджета составит 0,5% ВВП.