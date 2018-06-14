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Экономика

Как будет устроена и за чей счет будет работать служба финомбудсмена

17:4714.06.2018
(обновлено: 22:38 14.06.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России. Архивное фотоФлаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Служба уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), которую создают в РФ в соответствии с новым законом, будет рассматривать в досудебном порядке спор потребителя и финансовой организации на сумму до 500 тысяч рублей.

Посетительница в офисе Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Если клиент финорганизации никому не переуступал свои долги, то оценка спора уполномоченным будет бесплатной, рассказал на брифинге в ЦБ руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

При этом досудебное рассмотрение омбудсменом перед подачей иска станет обязательным. Полностью служба заработает к 2021 году, когда охватит массовые секторы финансового рынка: страховые компании, микрофинансовые организации и, наконец, банки и НПФ. При этом финорганизации поэтапно будут обязывать присоединяться к механизму досудебного урегулирования — иначе они не смогут работать с физлицами.

Госдума в мае приняла закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" и связанные с ним изменения в законодательство. Базовый документ определяет, в частности, правовой статус финансового омбудсмена, который будет рассматривать обращения потребителей об удовлетворении требований имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям, и устанавливает порядок досудебного урегулирования споров между финансовыми организациями и их клиентами, а также правовые основы взаимодействия финансового омбудсмена с ними.

Для чего создается

Появление института защиты потребителей финансовых услуг становится с каждым годом все актуальнее, признал глава службы Мамута: по оценке ЦБ России, прирост жалоб клиентов финорганизаций составляет 20% каждый год. В 2017 году в Банк России поступило около 260 тысяч таких жалоб, сообщил он.

Финансовая безграмотность. Архивное фото
© Depositphotos / DmitryPoch
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"Самая главная задача этой конструкции – не доводить дело до суда, создать механизм, при котором потребитель быстро получает удовлетворение своих претензий", — рассказал Мамута.

В мировой практике 80% споров разрешается на этапе направления претензии в службу финансового уполномоченного, добавил руководитель службы. Сегодня обязательный претензионный порядок существует только в сегменте ОСАГО, и в соответствии с законом его планируют распространить на все остальные споры между клиентами и финорганизациями.

Мамута отметил, что служба начнет свою работу поэтапно. Сперва в обязательном порядке к омбудсмену присоединят вопросы сегмента ОСАГО, так как именно в нем фиксируется большое количество типовых жалоб — это произойдет 31 мая 2019 года.

Затем в сферу рассматриваемых уполномоченным вопросов войдут претензии клиентов по другим видам добровольного страхования (с 27 ноября 2019 года), клиентов микрофинансовых организаций (с 1 января 2020 года), а затем ломбардов, банков и негосударственных пенсионных фондов (с 1 января 2021 года).

При этом уже начиная со 2 декабря 2018 года перечисленные виды организаций, а также брокеры могут присоединяться к механизму досудебного урегулирования споров, представителем которого является финансовый омбудсмен. Как указано в презентации к брифингу, Банк России считает целесообразным присоединения передовых финансовых организаций к этому механизму для снижения числа споров.

Как будет работать

Мужчина с пустыми карманами
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
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Спорные вопросы размером до 500 тысяч рублей будут решаться до 30 дней, заявил Мамута. При этом, если потребитель подает жалобу в электронном виде, срок рассмотрения сокращается до 15 дней. Если финансовая организация и клиент договориться не могут, омбудсмен направит жалобу повторно и будет ждать решения по нему в течение 5 дней. Если и здесь стороны спора не найдут решения проблемы, то только тогда она будет рассматриваться в суде.

Как сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ, регулятор будет вести реестр финансовых организаций о праве работать с физлицами — такое право получат только те, кто будет взаимодействовать с финуполномоченными.

Институт нового омбудсмена был создан для "защиты слабой стороны", рассказал Мамута. Именно поэтому для клиентов финансовых организаций рассмотрение спора будет бесплатным.

"Но если потребитель долг свой кому-то продал (юридической компании, которая профессионально занимается спорами) – это его право, но такой посредник уже не является слабой стороной", — отметил он.

Рассмотрение спора с участием профессионального посредника, таким образом, будет платным.

За чей счет

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Госдума приняла закон о финансовом омбудсмене
В первый год существования службу финомбудсмена будет финансировать ЦБ, а в дальнейшем — дофинансировать в случае, если будет возникать дефицит. Экономическая модель, построенная специалистами регулятора, предполагает, что штат омбудсмена будет увеличиваться в соответствии с нагрузкой по рассмотрению жалоб.

При этом рассматриваются три источника финансирования: взносы участников — финансовых компаний, плата за обращение к омбудсмену со стороны цессионариев (профессиональных посредников), а также плата со стороны финансовых организаций, которые проиграют дела, доведенные до суда.

Мамута пояснил, что плата от организаций за рассмотрение омбудсменом проигранных споров необходима для создания стимулирования компаний (в соответствии с целью — не доводить споры до суда). Этот источник финансирования и тариф для цессионариев рассматриваются как основные, отметил он.

Как рассказал на брифинге руководитель юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов, размер взноса будет определяться советом службы финомбудсмена, в который также войдут представители финансового рынка.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
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