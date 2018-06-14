Медведев обсудил с Сечиным вопросы топливного рынка

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, стороны обсудили вопросы функционирования топливного рынка, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

"В ходе встречи затрагивались вопросы функционирования топливного рынка, в том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин", — говорится в сообщении.

Также Медведев и Сечин обсудили итоги деятельности "Роснефти" за 2017 год, крупные текущие и перспективные проекты компании.

Цены на нефтепродукты в РФ в последнее время резко возросли. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.

В конце мая Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что в свою очередь, по мнению ведомства, могло привести к росту цен на бензин марок Аи-92 и Аи-95. Также ФАС попросила три предприятия группы "Газпром" обосновать увеличение экспортных продаж бензина на фоне его подорожания на внутреннем рынке.