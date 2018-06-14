Минфин планирует ускорить процедуру возврата НДС

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Минфин предусмотрит в рамках изменения налогового законодательства возможности ускоренного возмещения экспортерам НДС, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Кабмин РФ в четверг одобрил законопроект о повышении НДС до 20% с 18%.

"Предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения пороговых значений сумм уплаченных предприятием за три года налогов, что дает право на ускорение возмещения НДС, с 7 до 2 миллиардов рублей. Предусматривается снизить нагрузку на плательщиков НДС за счет сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС; отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество", — сказал Силуанов на заседании правительства.

По его словам, правительство рассчитывает на принятие Госдумой данных налоговых изменений в весеннюю сессию.

Позже на пресс-конференции Силуанов заявил, что по оценкам Минфина, льготное и ускоренное возмещение НДС принесет предпринимателям порядка 100 миллиардов рублей в год дополнительных ресурсов.