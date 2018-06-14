Эксперт: рубль не сможет вернуть позиции к доллару, утраченные в апреле

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Рубль не сможет вернуть утраченные в результате апрельской волатильности позиции, во втором полугодии курс нацвалюты к доллару будет находиться на уровне 64-65 рублей, заявил главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Согласно его презентации, рубль не сможет вернуть утраченные в апреле позиции. В числе факторов, которые могут помешать рублю — снижение вложений нерезидентов в рублевые активы и снижение цен на нефть. Курс рубля к доллару в 2018 году составит 64-65 рублей во втором полугодии 2018 года, говорится в презентации.

Ослабление курса рубля к доллару с 57-58 рублей в начале апреля до 64-65 рублей во втором полугодии 2018 года может добавить инфляции 1-1,2 процентного пункта в течение 12 месяцев, указал Девятов.

"Ослабление рубля по-разному повлияет на разные отрасли. С нашей точки зрения, в числе "проигравших" банки, компании, ориентированные на внутренний спрос. С другой стороны, ослабление рубля выгодно экспортерам, прежде всего это производители углеводородов и минеральных удобрений и не попавшие под санкции металлургические компании", — отметил он.

"Турбулентность на финансовых рынках и ослабление курса рубля, которые произошли после введения США санкций, не оказали видимого влияния на экономику страны. Однако ключевое слово здесь "пока". Я думаю, что на горизонте нескольких месяцев влияние даст о себе знать…. Но в принципе это влияние будет умеренным", — считает главный экономист "Уралсиба".

Банк также представил свой новый макропрогноз. Согласно ему, инфляция на конец года составит 3,8% вместо ранее прогнозируемых 4,2%. Эксперты банка также ожидают, что темпы роста ВВП РФ на конец года составят на 1,5% вместо ранее прогнозируемых 1,6%, а промпроизводство — 1,6% вместо 2,1%.