Аргентина намерена использовать только часть кредита МВФ

МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Власти Аргентины планируют использовать только часть из 50 миллиардов долларов кредита, соглашение о котором было достигнуто с Международным валютным фондом (МВФ), говорится в меморандуме правительства страны.
"Мы планируем выплату первого транша (15 миллиардов долларов) после одобрения программы, половина из которых будет использоваться для поддержки бюджета. Остальные транши будут рассматриваться как обеспечительные", — говорится в совместном коммюнике министерства экономики и центрального банка Аргентины.
Также власти страны обещают снизить дефицит бюджета до 1,3% ВВП в 2019 году, заморозить на два года заключение контрактов правительством, снизить расходы на госаппарат до 2,7% ВВП, обеспечить рост экономики на 2% в 2019 году.