Аргентина намерена использовать только часть кредита МВФ

МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Власти Аргентины планируют использовать только часть из 50 миллиардов долларов кредита, соглашение о котором было достигнуто с Международным валютным фондом (МВФ), говорится в меморандуме правительства страны.

В начале мая президент Маурисио Макри сообщил, что правительство обратилось к МВФ с просьбой о предоставлении кредита. По словам президента, это было обусловлено ухудшением внешнеэкономических условий и ростом ставок и цены нефти. В итоге 7 июня было достигнуто соглашение о выделении кредита стенд-бай в размере 50 миллиардов долларов.

"Мы планируем выплату первого транша (15 миллиардов долларов) после одобрения программы, половина из которых будет использоваться для поддержки бюджета. Остальные транши будут рассматриваться как обеспечительные", — говорится в совместном коммюнике министерства экономики и центрального банка Аргентины.

Также власти страны обещают снизить дефицит бюджета до 1,3% ВВП в 2019 году, заморозить на два года заключение контрактов правительством, снизить расходы на госаппарат до 2,7% ВВП, обеспечить рост экономики на 2% в 2019 году.