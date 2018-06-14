Аксенов не исключил создание транспортного хаба на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Транспортный хаб может быть создан в перспективе на севере Крыма в городе Джанкой, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов с рабочей поездкой посетил Джанкой, где обсудил перспективы стратегического развития города.

"Местные власти совместно с министерством экономического развития Республики Крым предлагают создание транспортного хаба в Джанкое. Предполагается, что грузовой авто- и железнодорожный транспорт будет направляться со стороны Керченского полуострова в Джанкой, после чего груз распределится по всем районам Крыма", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Аксенов подчеркнул, что таким образом может быть решена одна из важных проблем города – простой железнодорожных мощностей.

"Реализация данного проекта возможна в перспективе, однако есть множество нюансов, которые необходимо учитывать. На данный момент проект долгосрочный. Тем не менее анализировать ситуацию следует уже сегодня", — подчеркнул глава республики.

В этой связи, Аксенов поручил курирующему министерству и местными властям представить до 1 июля логистическую схему транспортной развязки.

Джанкой — промышленный город на севере Крыма. Численность населения составляет 38,6 тысячи человек. Является узловой станцией между Керчью и Симферополем.