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Экономика

Страхование беспилотников: эксперты оценили перспективы рынка

17:2614.06.2018
(обновлено: 17:29 14.06.2018)
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© РИА Новости / Анна ОгородникПерейти в фотобанкБеспилотник. Архивное фотоБеспилотник. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Огородник
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Рынки страхования беспилотников (дронов) и ответственности их владельцев в России только формируются, вопросов и сложностей в этой сфере пока много, но перспективы развития определенно есть, хоть и отдаленные, рассказали РИА Новости эксперты страховых компаний.

Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Еще в июне прошлого года на площадке ПМЭФ-2017 обсуждалась тема развития беспилотных систем, в частности воздушных. Оценки показали, что объем этого рынка к 2035 году составит более 200 миллиардов долларов, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотников.

В начале июля 2017 года вступили в силу изменения в Воздушный кодекс РФ, согласно которым беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие вес до 30 килограммов, необходимо регистрировать. В июле того же года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости внесения изменений в транспортное законодательство, правила дорожного движения и страхования для развития рынка беспилотных автомобилей.

На сегодняшний день применение беспилотных аппаратов в основном ограничивается военными целями и нуждами крупных ведомств, таких как МЧС.

Вопросов больше, чем ответов

Эксперты отмечают, что рынок страхования дронов, так же, как и страхования автомобилей, неуправляемых человеком — это потенциально новые рынки, которые только формируются как в России, так и по всему миру. Вместе с тем, они уверены, что перспективы у этих рынков в России есть, несмотря на то, что вопросов пока больше, чем ответов.

Демонстрация прототипа беспилотного электробуса ШАТЛ, предоставленного российским производителем грузовых автомобилей Камаз, в Казани. 12 июня 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Пока мы можем говорить, что это, скорее, новое направление, в которое рано или поздно пойдут страховщики, но для того, чтобы оно действительно стало рынком, нужны два ключевых условия", — сообщил заместитель гендиректора СК "Сбербанк страхование" Владимир Новиков.

"Первое – использование дронов должно стать массовым и подчиняться определенным правилам. Второе – должна возникнуть практика, когда за нарушение правил или какие-то ущербы, нанесенные владельцами дронам третьим лицам, возникает какая-то ответственность", — уточнил Новиков.

По его словам, только после этого появится реальная почва для того, чтобы у клиента было желание защитить себя с помощью страхового полиса, а у страховщиков — необходимая возможность застраховать этот риск. "Иначе главный принцип страхования, основанный на статистических законах и оценке убытков, исходя из наблюдений за большим количеством страховых событий, просто не будет работать", — пояснил он.

Новиков отметил, что на рынке страхования ответственности владельцев дронов очень мало правил его функционирования.

"В этой ситуации страхование имеет риск того, что либо оно станет очень ограниченным, либо оно придет к тому, что всевозможные случаи, подпадающие и не подпадающие под понятие страхового, будут предъявляться страховой компании, и она должна будет платить", — считает он.

Испытание российского беспилотного автомобиля на подходах к Крымскому мосту. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Федерального дорожного агентства
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"То есть это опасно и для страховщиков, и для владельцев, когда, допустим, ему будут предлагать договор страхования, который покрывает очень узкий сегмент того, что можно бы застраховать", — уточнил Новиков.

Начальник отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгений Попков связывает основные проблемы страхования беспилотников с неопределенным правовым статусом подобной техники.

"Если дрон, передвигающийся в автоматическом режиме, столкнется с другим летательным аппаратом, или причинит вред здоровью людей, то кто будет нести ответственность? Здесь нужны четкие и однозначные ответы, закрепленные законодательно. Кстати, по той же причине до сих пор буксует массовое развитие систем автопилотирования в автомобилях", — заявил Попков.

"Основными на текущий момент являются такие вопросы: какие органы регулируют движение БВС (беспилотных воздушных судов – ред.), как идентифицировать БВС и его владельца, куда обращаться в случае причинения вреда третьим лицам, где проходить квалифицированное обучение оператору БВС, сертифицирован ли производитель БВС и другие", — добавила замначальника отдела страхования авиационной промышленности и ответственности аэропортов компании "Ингосстрах" Диана Митрофанова.

Перспективы по сборам

Кабина действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперты также попытались спрогнозировать объем рынка страхования беспилотников в РФ.

Как отметил Попков, по разным оценкам размер рынка гражданской беспилотной техники достигнет 35-40 миллиардов рублей к 2035 году.

Причем речь, по его словам, идет не только о летательных аппаратах, которые будут использоваться для доставки малогабаритных грузов, картографии и мониторинга состояния природных объектов и промышленных объектов большой протяженности (в частности трубопроводов), но и о наземной технике, которая, как ожидается, найдет наибольшее применение в сельском хозяйстве.

"Отталкиваясь от прогнозных значений рынка беспилотников, можно оценить и объем соответствующего сегмента страхования. Суммарно сборы по страхованию имущественных рисков и ответственности владельцев беспилотных аппаратов могут достигнуть отметки в 3,5-4 миллиарда рублей к 2035 году", — считает Попков.

А Новиков отметил, что для тех компаний, которые начинают что-то делать в этом направлении, это, скорее, эксперимент по страхованию риска, который еще до конца не изучен.

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Матч идёт
0
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
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