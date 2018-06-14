МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Аналитическая команда "ВТБ Капитал" (входит в группу ВТБ) заняла первое место в категории "Россия" по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team Ranking 2018, сообщает пресс-служба ВТБ.
В индивидуальных рэнкингах аналитики "ВТБ Капитал" заняли первые места в регионе EMEA в категориях "Металлургический и горнодобывающий сектор", "Транспорт", "Финансовый сектор" и второе место — в категории "Электроэнергетика".
"В этом году аналитическая команда "ВТБ Капитал" достигла впечатляющих результатов и стала лучшей командой в России по версии сразу двух основных отраслевых рэнкингов — Institutional Investor и Extel Survey. Это стало возможным благодаря ежедневному вкладу каждого из членов команды в подготовку качественной аналитики, глубокому знанию рынка и умению профессионально оценивать влияние глобальных экономических процессов на различные отрасли и рынок в целом", — приводится в сообщении комментарий генерального директора "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.