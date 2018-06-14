МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Аналитическая команда "ВТБ Капитал" (входит в группу ВТБ) заняла первое место в категории "Россия" по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team Ranking 2018, сообщает пресс-служба ВТБ.

"ВТБ Капитал" также поднялся на одну ступень в рейтинге по всему региону EMEA, заняв 5-е место среди инвестиционных банков региона. Это лучшая позиция среди российских игроков. В частности, аналитическая команда инвестбанка вошла в число лидеров по региону EMEA в категориях "Транспорт" (1-е место), "Электроэнергетика" (2-е место) и "Суверенный долг" (3-е место).

В индивидуальных рэнкингах аналитики "ВТБ Капитал" заняли первые места в регионе EMEA в категориях "Металлургический и горнодобывающий сектор", "Транспорт", "Финансовый сектор" и второе место — в категории "Электроэнергетика".

"В этом году аналитическая команда "ВТБ Капитал" достигла впечатляющих результатов и стала лучшей командой в России по версии сразу двух основных отраслевых рэнкингов — Institutional Investor и Extel Survey. Это стало возможным благодаря ежедневному вкладу каждого из членов команды в подготовку качественной аналитики, глубокому знанию рынка и умению профессионально оценивать влияние глобальных экономических процессов на различные отрасли и рынок в целом", — приводится в сообщении комментарий генерального директора "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.