Выплаты вкладчикам "Русского национального банка" начнутся 18 июня

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии "Русского национального банка" (Ростов-на-Дону) начнутся 18 июня, их осуществит Сбербанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в четверг.

Банк России отозвал лицензию у банка с 6 июня в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, с учетом реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"ПАО "Сбербанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО "Русский национальный банк" (Ростов-на-Дону). Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации ООО "Русский национальный банк" начнутся 18 июня", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, бизнес-модель "Русского национального банка" была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе значительного объема проблемных активов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 339-е место в банковской системе РФ.