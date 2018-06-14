Глава РАН считает, что ЭКСПО сделает Екатеринбург "мозговым центром"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Главная идея ЭКСПО — сделать Екатеринбург привлекательным настолько, чтобы туда "стекались мозги", заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, ставший одним из "послов" заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

"Сама идея ЭКСПО — это взгляд в будущее: как на основе технологий строить "умные города". Главная идея — сделать такой город привлекательным настолько, чтобы туда приезжали ученые и инженеры, "стекались мозги". То, что это сформулировано в виде кредо проекта "ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге", — это, я считаю, очень сильный момент нашей заявки", — цитирует Сергеева департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Сергеев отметил, что РАН может стать "мозговым центром" подготовки к ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. "Вместе с Валерием Николаевичем Чарушиным, председателем Уральского отделения Российской академии наук, мы тогда вместе сформулировали эту возможность, обсудили ее с губернатором Свердловской области. Мы с Евгением Владимировичем (Куйвашевым, губернатором региона) встречались уже дважды. И поскольку Российская академия наук получила такое приглашение — войти в число презентующих заявку на ЭКСПО на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, — это значит, что наша идея поддержана", — подчеркнул глава РАН.

По его словам, у Екатеринбурга и у всего региона "очень мощный научный потенциал, мощнейший промышленный потенциал: академические институты работают вместе с предприятиями".

"И я могу сказать, что если смотреть весь ландшафт страны, Свердловская область в этом отношении выделяется: в этом регионе умеют доводить научные разработки до реализации в промышленной сфере. Совершенно понятно, что экономический рост невозможен без науки и технологии, его залог — быстрое доведение научных разработок до рынка, до логического результата. В этом смысле Свердловская область является очень правильной территорией, здесь наука очень быстро становится производительной силой экономики", — заключил Сергеев.

Презентация российской заявки состоялась в среду в ходе 163-й Генеральной ассамблеи МБВ в Париже. Соперниками Екатеринбурга в борьбе за право поведения ЭКСПО-2025 являются Баку и Осака.

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