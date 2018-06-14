ПЕКИН, 14 июн — РИ Новости. Китай надеется, что США не будут предпринимать никаких деструктивных действий касательно торгово-экономических противоречий между двумя странами и создавать препятствия для будущих переговоров, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы надеемся, что США не будут предпринимать никаких односторонних деструктивных шагов и не будут создавать новые препятствия для предстоящих консультаций", — заявил Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём.

Он напомнил, что делегации двух стран по торгово-экономическим вопросам провели несколько раундов переговоров, в ходе которых достигли широкого консенсуса. Основным из них китайский министр назвал решение существующих противоречий конструктивным образом.

"Мы надеемся, что американская сторона вместе с китайской будет серьезно относиться к этому вопросу", — отметил глава внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.