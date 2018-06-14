Грибную ферму создадут на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн — РИА Новости. Власти Камчатки направят более шести миллионов рублей на создание первой в регионе фермы по выращиванию грибов-вешенок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Камчатского края.
В пресс-службе уточнили, что из семи миллионов рублей, выделенных на проект из краевого бюджета, 4,7 миллиона рублей составят грантовые средства, порядка двух миллионов выделит региональный фонд поддержки предпринимателей, а остающиеся четыре миллиона рублей — собственные средства крестьянско-фермерского хозяйства.
По словам владельца фермы Сергея Кобзаря, после выхода на плановую мощность объем производства достигнет 10 тонн грибов в месяц.
"Грибы — это продукт, который выращивается круглогодично. У вешенок достаточно короткий цикл производства с момента посадки до сбора урожая — порядка 21-26 дней, им не нужен свет, необходимо лишь создать подходящие температурные условия и строго соблюдать технологию производственного процесса", — сказал Кобзарь.
В пресс-службе добавили, что первая в крае грибная ферма откроется в 2019 году.