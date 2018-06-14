Силуанов прогнозирует профицит бюджета-2019 при сохранении цены на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на пресс-конференции по итогам совещания по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах. 14 июня 2018

Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на пресс-конференции по итогам совещания по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах. 14 июня 2018

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Профицит бюджета РФ может сохраниться и в 2019 году, если цены на нефть и газ сохранятся на нынешних уровнях, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что касается профицитности бюджета текущего года, то, безусловно, мы ожидаем профицита по тем параметрам, которые мы внесли в Госдуму в рассматриваемые поправки — 0,5% ВВП в текущем году. Может быть это и выше, в случае сохранения более высоких цен на наши экспортные товары", — сказал он на пресс-конференции членов правительства.

"Профицит может сохраниться и в следующем году в случае, если цены на нефть, на газ будут примерно такими же как и сейчас", — добавил он.