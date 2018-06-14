Саудовская Аравия инвестирует в крупнейший в России технопарк

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF), суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия, объявляют об инвестировании PIF в проект по строительству самого крупного в России технопарка (Проект "Тушино"), говорится в сообщении РФПИ.

Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в РФ.

"PIF выделит 100 миллионов долларов и присоединится к консорциуму, сформированному РФПИ и Российско-китайским инвестиционным фондом (основан РФПИ и China Investment Corporation) в партнерстве с ведущими ближневосточными фондами для инвестиций в проект комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы", — отметили в фонде.

Консорциум совместно со стратегическим партнером – корпорацией "Ви Холдинг" – планирует развивать проект как один из наиболее передовых многофункциональных технопарков, в составе которого будет крупнейший в России инновационный кластер и качественная жилая недвижимость, спортивно-общественная, научно-образовательная и рекреационная инфраструктура. Совокупный объем инвестиций составит более 90 миллиардов рублей.