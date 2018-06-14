Глава "Фанагории" назвал плюсы введения сбора на импорт вина

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Введение сбора на импорт в Россию вина будет способствовать развитию отрасли, увеличению сырьевой базы и, в конечном итоге, даже уменьшению цен на 10-20%, считает генеральный директор ОАО АПФ "Фанагория" Петр Романишин.

Идея ограничения импорта виноматериалов в Россию обсуждается уже несколько лет. Еще в августе 2015 года экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил увеличить в несколько раз пошлины на импорт сырья для производства вина. Развития эта инициатива, однако, не получила. Российские виноделы указывали, что отечественное производство не в полной мере обеспечивает их потребности в сырье.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов (его семья владеет компанией "Абрау-Дюрсо", одним из крупнейших производителей вин в России) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по развитию отечественного виноделия. Как сообщила в субботу газета "Ведомости", Титов предложил увеличить поддержку отрасли, в том числе, за счет введения сбора на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя.

"Мы считаем такого рода поддержку абсолютно и полностью целесообразной. Во всех винодельческих странах, включая страны ЕС, производители вина многие годы успешно пользуются государственным протекционизмом и поддержкой. Без этого сегодня невозможно успешное ведение сельского хозяйства, а виноградарство является сельхозотраслью", — заявил РИА Новости Романишин. Он выразил уверенность, что такая мера поможет российским виноделам.

"Если в тактическом плане возможно небольшое увеличение цен, то в стратегическом введение сбора будет способствовать развитию отрасли, увеличению его сырьевой базы и, в конечном итоге, даже уменьшению цен на 10-20%. Выиграет вся отрасль — ведь это увеличение рабочих мест, платежей в бюджет и даже нематериальный повод гордиться российскими, своими массовыми винами высокого качества по доступной цене", — заключил Романишин.

"Фанагория" — одно из крупнейших винодельческих предприятий России, расположено на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Собственные виноградники компании занимают площадь более 2,8 тысячи гектаров. Компания экспортирует вина в Китай, Швецию, Британию и страны СНГ. В 2018 году производитель планирует выйти на рынки Германии, Канады, Франции и США.