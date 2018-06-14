Власти будут развивать систему добровольных страховых накоплений

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Власти РФ будут развивать систему добровольных страховых накоплений, но и от системы обязательного пенсионного страхования никто не отказывается, заявил вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

"Что касается пенсионных накоплений, то мы договорились о том, что будем развивать добровольные системы пенсионного страхования, добровольные системы пенсионного капитала так называемые", — сказал министр, выступая на заседании правительства.

"Мы не отказываемся от построения именно страховой пенсионной системы. Поэтому мы действительно заинтересованы в том, чтобы пенсионная система аккумулировала больше ресурсов, больше доходов, и эти средства пойдут на увеличение пенсий наших пенсионеров. И сегодня повышение пенсионного возраста — это один из шагов для повышения ресурсов пенсионного фонда, которые, безусловно, пойдут на увеличение пенсий пенсионеров. Это наша основная задача", — также сказал Силуанов.