Суд лишил "Нафтогаз" оснований для ареста активов "Газпрома" за рубежом

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Приказ апелляционного суда Швеции о приостановке исполнения решения арбитража Стокгольма по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины лишает украинскую компанию оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Газпром" сообщил, что 13 июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил его ходатайство и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

"Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", — говорится в сообщении.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

"Газпром", в свою очередь, 7 июня подал в суд Швейцарии ходатайство о предоставлении доступа к материалам дела о взыскании его активов "Нафтогазом" для последующего обжалования действий судебных приставов. Такое же заявление компания позже планировала направить в суд в Нидерландах.