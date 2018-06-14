В Минфине поддерживают идею продажи части акций госкомпаний

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Минфин поддерживает идею продажи части акций госкомпаний для исполнения нового майского указа, рассказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

В начале июня глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает, что государству не стоит держать контрольную долю в Сбербанке, лучше продать долю вместо повышения налогов и направить деньги на реформы.

"В целом, хорошая идея, я считаю, что приватизация у нас затихла, это как-то неправильно. Мы давно говорили о том, что можно не бояться по некоторым компаниям спуститься ниже доли 50% и уйти на 25%. По некоторым компаниям мы даже до 50% не дошли, поэтому это должно быть очень case by case. Но там где есть спрос, я считаю, надо к капитализации возвращаться", — рассказал Моисеев, отвечая на вопрос по продаже части капитала госкомпаний для исполнения майских указов.

"Последняя наша крупная продажа была "Алроса" в 2016 году и 20% "Роснефти". Соответственно, 2016 год был успешным, а потом у нас это все затихло. Это, конечно, нехорошо, и здесь, мне кажется, надо нам, может быть, с Минэком переосмыслить этот вопрос", — отметил он.

Вопрос о продаже акций Сбербанка, по его мнению, "носит принципиальный характер". "Конечно, это госконтроль. Но, в принципе, потому что там есть префы, можно еще немножко продать, не уступая госконтроля", — считает замминистра финансов РФ.