На Камчатке предложили возмещать кадастровые затраты получателям "гектара"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн — РИА Новости. Депутаты Заксобрания Камчатского края направили правительству России предложение компенсировать из федерального бюджета стоимость кадастровых работ для получателей дальневосточного гектара, процитировали в пресс-службе правительства региона спикера краевого парламента Валерия Раенко.

"Мы столкнулись с тем, что стоимость кадастровых работ на северах для определения границ участков достаточно велика. Она стартует от 22 тысяч на юге Камчатки и достигает 47 тысяч в Корякском округе. А сюда ещё нужно прибавить расходы на транспортировку в отдалённые северные районы специалистов, их проживание там. Получается очень дорого для семей, которые хотели бы взять землю на севере Дальнего Востока", — сказал Раенко на заседании парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" в Хабаровске.

По его словам, на сегодняшний день стоимость кадастровых работ может достигать 150 тысяч рублей.

Согласно федеральному закону о дальневосточном гектаре, действующему с 1 июня 2016 года, граждане России могут получить в безвозмездное пользование гектар земли в Дальневосточном федеральном округе для строительства жилья, фермерского хозяйства или предпринимательской деятельности.

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