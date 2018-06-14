На Камчатке предложили возмещать кадастровые затраты получателям "гектара"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн — РИА Новости. Депутаты Заксобрания Камчатского края направили правительству России предложение компенсировать из федерального бюджета стоимость кадастровых работ для получателей дальневосточного гектара, процитировали в пресс-службе правительства региона спикера краевого парламента Валерия Раенко.
По его словам, на сегодняшний день стоимость кадастровых работ может достигать 150 тысяч рублей.
Согласно федеральному закону о дальневосточном гектаре, действующему с 1 июня 2016 года, граждане России могут получить в безвозмездное пользование гектар земли в Дальневосточном федеральном округе для строительства жилья, фермерского хозяйства или предпринимательской деятельности.