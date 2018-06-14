На конференции в Архангельске ищут способы поддержки "северного" бизнеса

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Усиление поддержки бизнеса, работающего в условиях Арктики и Крайнего Севера, стало одной из ключевых тем XX конференции малого и среднего предпринимательства, проходящей в Архангельске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
"Государственный подход к "северам" необходимо пересмотреть. В модернизации нуждается нормативная база, регулирующая хозяйственную деятельность на Крайнем Севере и Дальнем Востоке", — цитирует пресс-служба выступление зампредседателя Федерального собрания России Ольги Епифановой.
Как отмечали ряд экспертов-участников конференции, поддерживать северных предпринимателей, повысить конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса, возможно путем компенсации за предоставление сотрудникам предприятий мер социальной поддержки, так называемых "северных льгот".
"Одна из задач, стоящих сегодня перед правительством страны, — это акселерация бизнеса. Этой цели должен служить целый комплекс мер, в числе которых — кратное увеличение объёма льготных кредитов, снижение числа проверок бизнеса, поддержка инновационных проектов.
Больше внимания надо уделять тому, чтобы предприниматели могли получить предусмотренные меры поддержки не по отдельности, а по принципу "одного окна", — приводятся в сообщении слова Фомичёва.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, также выступивший на юбилейной конференции, особо подчеркнул социальную значимость развития малого и среднего бизнеса в регионе.