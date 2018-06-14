На конференции в Архангельске ищут способы поддержки "северного" бизнеса

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Усиление поддержки бизнеса, работающего в условиях Арктики и Крайнего Севера, стало одной из ключевых тем XX конференции малого и среднего предпринимательства, проходящей в Архангельске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

"Государственный подход к "северам" необходимо пересмотреть. В модернизации нуждается нормативная база, регулирующая хозяйственную деятельность на Крайнем Севере и Дальнем Востоке", — цитирует пресс-служба выступление зампредседателя Федерального собрания России Ольги Епифановой.

Как отмечали ряд экспертов-участников конференции, поддерживать северных предпринимателей, повысить конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса, возможно путем компенсации за предоставление сотрудникам предприятий мер социальной поддержки, так называемых "северных льгот".

По оценке замминистра экономического развития РФ Олега Фомичёва, сегодня в Архангельской области действует вся необходимая линейка инструментов по поддержке предпринимателей: микрофинансовые гарантийные и инфраструктурные организации, а также специализированные центры, говорится в сообщении пресс-службы.

"Одна из задач, стоящих сегодня перед правительством страны, — это акселерация бизнеса. Этой цели должен служить целый комплекс мер, в числе которых — кратное увеличение объёма льготных кредитов, снижение числа проверок бизнеса, поддержка инновационных проектов.

Больше внимания надо уделять тому, чтобы предприниматели могли получить предусмотренные меры поддержки не по отдельности, а по принципу "одного окна", — приводятся в сообщении слова Фомичёва.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, также выступивший на юбилейной конференции, особо подчеркнул социальную значимость развития малого и среднего бизнеса в регионе.

"У нашей области есть свои особенности: большие расстояния, сложные климатические условия, особые тарифные решения в тепло- и электроэнергетике. Это набор вызовов, который мы обязаны с вами обсуждать, вырабатывать совместные решения и должным образом позиционировать их на федеральном уровне. Малый и средний бизнес формируют социальную среду и общую обстановку на территории. И многое из того, что сказано в новом "майском" указе президента, невозможно реализовать без участия неравнодушных, увлеченных, предприимчивых людей", — заявил глава Поморья.

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