Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Газпром" добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины. Об этом говорится в пресс-релизе российской компании.

"Газпром" подал ходатайство в прошлый четверг. Причиной стали обжалование арбитражного решения по транзитному контракту и попытки "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения.

Теперь украинская компания лишилась оснований для ареста активов "Газпрома" за рубежом.

"Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", — говорится в сообщении компании.

По шведскому закону, обжаловать приказ апелляционного суда нельзя. В "Газпроме" заявили, что продолжат защищать свои права.

Решение арбитража

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.