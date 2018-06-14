МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Газпром" добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины. Об этом говорится в пресс-релизе российской компании.
Теперь украинская компания лишилась оснований для ареста активов "Газпрома" за рубежом.
"Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", — говорится в сообщении компании.
По шведскому закону, обжаловать приказ апелляционного суда нельзя. В "Газпроме" заявили, что продолжат защищать свои права.
Решение арбитража
В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.
Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.
При этом зампред правления "Газпрома" Александр Медведев подчеркнул, что разрыв соглашений с "Нафтогазом" не означает прекращения транзита газа в Евросоюз через Украину.