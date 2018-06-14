"Швабе" и детский технопарк Abstract договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Соглашение о взаимодействии заключил российский холдинг "Швабе" и детский технопарк Abstract — благодаря заключенному соглашению воспитанники детского технопарка во время летней практики смогут погрузиться в технологическую и информационную среду предприятий холдинга, внести свои предложения в их работу и принять участие в разработке дизайна изделий, сообщает пресс-служба холдинга.

"Коллективная работа с молодыми людьми — это взаимообогощающая практика, которая позволит уже сегодня получать пользу от этого тандема, совмещая нестандартное детское мышление с серьезными компетенциями старшего поколения. Также это поможет сделать стратегический вклад в кадровый резерв профессионалов, которые придут на наши предприятия через десять лет". — сказала заместитель генерального директора "Швабе" по управлению персоналом, правовым, корпоративным и организационным вопросам Ольга Малашкина.

По ее словам, сотрудничество с детским технопарком даст синергетический эффект.

"Дети как представители футурологического мышления помогут опытным специалистам "Швабе" взглянуть на такие процессы, как дизайн изделий, под другим углом. В результате мы получим совершенно новые продукты, заключившие в себе лучшее от обеих сторон", — отметила Малашкина.