В ЛДПР предложили обложить "налогом на жадность" автозаправочные компании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости. Ростовское ЛДПР подготовило в законодательное собрание Ростовской области предложение о введении "налога на жадность" для автозаправочных компаний, взвинтивших цены на бензин, сообщает региональное отделение партии.

"Суть предложения, адресованного председателю областного парламента Александру Ищенко, сводится к тому, что чем выше цена на бензин, тем выше налог для компаний", — говорится в сообщении. По мнению ЛДПР, дифференцированный налог "умерит аппетиты" нефтяных компаний и заставит их снизить цены на горючее.

В областной партийной организации отметили, что у донских законодателей достаточно полномочий не только для стабилизации роста цен на ГСМ, но и по их снижению.

Цены на нефтепродукты в РФ в последнее время резко возросли. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.