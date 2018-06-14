В ЛДПР предложили обложить "налогом на жадность" автозаправочные компании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости. Ростовское ЛДПР подготовило в законодательное собрание Ростовской области предложение о введении "налога на жадность" для автозаправочных компаний, взвинтивших цены на бензин, сообщает региональное отделение партии.
68.6%Да, сильно ударило
15.8%Отразилось, но незначительно
4.7%Не заметил(а) повышения
10.9%У меня нет автомобиля
В областной партийной организации отметили, что у донских законодателей достаточно полномочий не только для стабилизации роста цен на ГСМ, но и по их снижению.
Цены на нефтепродукты в РФ в последнее время резко возросли. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.
В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.