Волков: ЧМ стал толчком для развития нового качества жизни в Мордовии

САРАНСК, 14 июн – РИА Новости. Глава Мордовии, где пройдет часть матчей чемпионата мира по футболу, уверен, что турнир стал толчком для развития нового качества жизни в республике, и это в свою очередь станет драйвером развития экономики региона.

"Мы построили новый микрорайон, новые проспекты, новые дороги, привлекли крупнейшие мировые торговые сети, обновили городской транспорт, внедрили систему "Безопасный город" к чемпионату, ввели единый диспетчерский номер 112, благоустроили зоны отдыха. Это все касается человека и качества его жизни", — сказал глава республики Владимир Волков в интервью РИА Новости.

"Может быть, это прозвучит громко, но я считаю, что основное достижение – то, что мы станем совершенно другими. Это главное наследие чемпионата. У нас будет другой кругозор, другое отношение к окружающей среде, другой масштаб, другие представления о жизни", — пояснил он.

Волков выразил надежду, что эти изменения станут драйвером развития экономики Мордовии.

"Мы рассчитываем на рост объема инвестиций в республику. Саранск – небольшой город, и инвестору здесь намного комфортнее, чем в мегаполисах. Саранск – один из самых безопасных городов России, здесь низкий уровень преступности, алкоголизации и наркомании. У нас развита промышленность, очень квалифицированная рабочая сила, хорошо развиты инфраструктура, образование, медицина, культура, и инвестор все это увидит. Думаю, все это и будет главным наследием чемпионата", — добавил он.

Другие новости региона читайте здесь >>

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru >>