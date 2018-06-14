Волков: ЧМ стал толчком для развития нового качества жизни в Мордовии

САРАНСК, 14 июн – РИА Новости. Глава Мордовии, где пройдет часть матчей чемпионата мира по футболу, уверен, что турнир стал толчком для развития нового качества жизни в республике, и это в свою очередь станет драйвером развития экономики региона.
"Может быть, это прозвучит громко, но я считаю, что основное достижение – то, что мы станем совершенно другими. Это главное наследие чемпионата. У нас будет другой кругозор, другое отношение к окружающей среде, другой масштаб, другие представления о жизни", — пояснил он.
Волков выразил надежду, что эти изменения станут драйвером развития экономики Мордовии.
"Мы рассчитываем на рост объема инвестиций в республику. Саранск – небольшой город, и инвестору здесь намного комфортнее, чем в мегаполисах. Саранск – один из самых безопасных городов России, здесь низкий уровень преступности, алкоголизации и наркомании. У нас развита промышленность, очень квалифицированная рабочая сила, хорошо развиты инфраструктура, образование, медицина, культура, и инвестор все это увидит. Думаю, все это и будет главным наследием чемпионата", — добавил он.
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