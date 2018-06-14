Введен нулевой НДС при продаже государству драгметаллов, добытых из лома

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о применении нулевой ставки НДС при реализации государству драгоценных металлов, произведенных без лицензии на недропользование — из лома и отходов.
Документ предоставляет право применять нулевую ставку НДС производителям драгоценных металлов из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, которые не имеют лицензии. Такую ставку они смогут применять при реализации драгоценных металлов Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, Банку России, банкам.
В настоящее время деятельность по производству драгоценных металлов из лома и отходов не подлежит лицензированию.