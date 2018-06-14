Введен нулевой НДС при продаже государству драгметаллов, добытых из лома

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о применении нулевой ставки НДС при реализации государству драгоценных металлов, произведенных без лицензии на недропользование — из лома и отходов.

Документ предоставляет право применять нулевую ставку НДС производителям драгоценных металлов из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, которые не имеют лицензии. Такую ставку они смогут применять при реализации драгоценных металлов Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, Банку России, банкам.

Реализация закона позволит исключить возможность произвольного толкования работниками налоговых органов применения нулевой ставки НДС в отношении производителей драгоценных металлов из лома и отходов, поясняли ранее его разработчики. Налоговики считают, что такая ставка сейчас распространяется лишь на недропользователей, одновременно осуществляющих и добычу, и производство драгоценных металлов, и имеющих лицензию на право пользования участками недр, отмечали они.

В настоящее время деятельность по производству драгоценных металлов из лома и отходов не подлежит лицензированию.