ЦИК намерен сэкономить около 120-150 млн руб на довыборах в госдуму

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Центризбирком намерен сэкономить на проведении довыборов депутатов Госдумы, которые пройдут 9 сентября, около 120-150 миллионов рублей, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"На все дополнительные выборы федеральный бюджет ежегодно и в этом году также заранее выделяет необходимые средства, в рамках которых мы финансируем эти федеральные кампании. У нас нет проблем с финансированием избирательной кампании", — сказал он на заседании ЦИК.

По его словам, достаточно большая сумма на организацию и проведение довыборов депутатов Госдумы будет сэкономлена для федерального бюджета, "потому что мы рационально относимся к этому". "Думаю около 120-150 миллионов — сумма средств, которые мы сэкономим", — пояснил он.