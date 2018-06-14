Россия и Саудовская Аравия призвали к постепенному наращиванию добычи нефти

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия разделяют мнение о том, что добыча нефти ОПЕК и ее союзниками должна увеличиваться постепенно, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, объемы и сроки увеличения добычи все еще обсуждаются, пишет агентство Блумберг

Новак провел переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в среду. Позднее в четверг министры опять встретятся на открытии чемпионата мира по футболу в Москве.

В мае Новак и аль-Фалих сообщили о возможном увеличении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, ограничивающего производство "черного золота", со второго полугодия. Решение об этом может быть принято на встрече представителей стран соглашения 23 июня в Вене. В среду источник в правительстве РФ сообщил журналистам, что Россия на встрече в Вене будет предлагать пропорциональный квотам рост добычи нефти всех участников соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года.