Биткоин продолжает дешеветь, торгуясь на уровне 6,5 тысячи долларов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Цена биткоина (bitcoin) продолжает снижаться после резкого падения в начале недели из-за новостей о взломе южнокорейской криптобиржи, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.17 мск биткоин дешевел на 1,22% — до 6,514 тысячи долларов. На бирже Binance криптовалюта снижалась в цене на 1,16% — до 6,462 тысячи долларов, на Bitfinex — на 1,68%, до 6,46 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также в минусе. Так, Ethereum дешевеет на 1,68%, до 486,56 доллара, Ripple — на 1,05%, до 0,55 доллара, Bitcoin Cash — на 0,54%, до 866,46 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 279,38 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.

Ранее южнокорейская биржа криптовалют Coinrail сообщила, что произошла попытка взлома ее систем утром 10 июня. После этих новостей цена биткоина упала примерно на 10%.

"Снижение продолжается, биткоин тестировал минимум на 6,1 тысячи долларов, однако, объем торгов значительно вырос, что может говорить о скором достижении локального дна", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

"Кроме того, индекс RSI на минимуме за полгода, что говорит о перепроданности рынка. В этой связи возможен рост биткоина до 7 тысяч, после чего движение вниз, вероятно, продолжится", — добавляет эксперт.