Биткоин продолжает дешеветь, торгуясь на уровне 6,5 тысячи долларов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Цена биткоина (bitcoin) продолжает снижаться после резкого падения в начале недели из-за новостей о взломе южнокорейской криптобиржи, свидетельствуют данные торгов.
Альтернативные криптовалюты также в минусе. Так, Ethereum дешевеет на 1,68%, до 486,56 доллара, Ripple — на 1,05%, до 0,55 доллара, Bitcoin Cash — на 0,54%, до 866,46 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 279,38 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.
Ранее южнокорейская биржа криптовалют Coinrail сообщила, что произошла попытка взлома ее систем утром 10 июня. После этих новостей цена биткоина упала примерно на 10%.
"Кроме того, индекс RSI на минимуме за полгода, что говорит о перепроданности рынка. В этой связи возможен рост биткоина до 7 тысяч, после чего движение вниз, вероятно, продолжится", — добавляет эксперт.