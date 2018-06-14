Многие компании уйдут из Ирана из-за угроз санкций США, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Большинство иностранных компаний, вероятнее всего, уйдут с иранского рынка из-за угрозы оказаться под американскими санкциями после того, как страна вышла из соглашения по ядерной программе, заявил в интервью РИА Новости бывший директор по международным экономическим делам Совета нацбезопасности Белого дома, экс-заместитель координатора по санкционной политике госдепа Дэвид Мортлок.

При администрации Барака Обамы Мортлок являлся одним из главных разработчиков санкций против Ирана и России. Однако, как он отмечает, нынешняя ситуация отличается от прошлых лет ввиду "фундаментального уровня разногласий между правительствами по решению США выйти из сделки". "Очевидно, это (санкции — ред.) будет иметь влияние на дипломатические отношения США с этими странами. Вопрос, уйдут ли компании (из Ирана) после угроз США. В большинстве случаев, я думаю, что уйдут. Но если этого не произойдет, как это было в 90-х годах, тогда США придется принять сложное решение — вводить ли санкции против компаний союзников", — сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что вариантов санкций, которые правительство США может ввести против европейской или азиатской компании за ведение бизнеса в Иране, чрезвычайно много. "Я думаю, что гораздо более сложным вопросом является то, каков риск того, что американское правительство сочтет деятельность (компании в Иране — ред.) довольно "значительной", чтобы начать вопрос рассмотрения введения вторичных санкций", — рассказывает Мортлок. По его словам, вторичные санкции прописаны таким образом, чтобы у правительства США была "довольно большая свобода рук в принятии решений — вводить санкции или нет".

"Многие используют фразу "значительное", но что есть "значительное"? Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) изложило ряд факторов, которыми они руководствуются. Но в конечном счете американское правительство само определяет то, что они хотят видеть как "значительное", — подчеркнул экс-представитель Белого дома.

При этом, по его мнению, санкции могут быть мощным инструментом "в надежде достичь успешного дипломатического результата", однако "необходимо действовать очень мудро при введении санкций, чтобы сделать их эффективными". "Необходимо учитывать и связанные с этим ограничения. Вы можете оказывать давление, но в конечном итоге вопрос в том, изменит ли объект ваших санкций поведение в ответ на давление. И это срабатывало в некоторых случаях, как то с Ираном, Ливией. Кажется, это может сработать с Северной Кореей. Но мы также наблюдали много случаев в истории, когда это не работало", — резюмировал эксперт.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.