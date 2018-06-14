Минфин заложил в проект по налоговому маневру рост акцизов на топливо

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Подготовленный Минфином законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли предусматривает рост акцизов на топливо с 2019 года, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на проект, который был представлен нефтекомпаниям и ведомствам 13 июня на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака.

В этом году акцизы должны были поднять дважды, но из-за весеннего скачка цен на топливо правительство с 1 июня пошло на внеплановое снижение акцизов на бензин и дизтопливо до конца 2019 года — на 3 тысячи рублей и 2 тысячи рублей на тонну. Взамен нефтяники обещали заморозить цены на АЗС. Но в законопроекте Минфин, как и предполагалось ранее, закладывает в 2019-2020 годах акцизы на бензин в 12,3 тысячи рублей и 12,75 тысячи рублей за тонну, для дизтоплива — 8,5 тысячи рублей и 8,8 тысячи рублей за тонну, пишет газета.

Между тем, согласно проекту, получить акциз смогут только НПЗ, поставляющие на внутренний рынок (а не просто выпускающие) бензин в объеме не менее 10% от первичной переработки, пишет издание. При этом заводам "Роснефти" и "Новатэка" — как санкционным компаниям — формально дана возможность получить обратный акциз, даже не выпуская бензин. Но воспользоваться ей они смогут, только если все же как-то выполнят критерий поставок топлива потребителям РФ, пишет газета.

Минфин также ограничит риски бюджета от плавающего акциза, ссылается газета на проект. Механизм заключается в том, что если экспортный netback для бензина и дизтоплива превышает их цену в РФ (на биржевом базисе Башкирии), то бюджет компенсирует нефтяникам половину разницы. Теперь в документе максимальный размер "разницы" — 3 тысячи рублей на тонну, то есть бюджет в любом случае заплатит не более 1,5 тысячи рублей, отмечает издание.

В Минфине пояснили газете, что документ является предварительным и решений по вариантам завершения маневра, в том числе по уровню акцизов с января 2019 года, на данный момент не принято. В Минэнерго отказались от комментариев.