Правительство Колымы выступит гарантом по кредитам для фермеров

МАГАДАН, 14 июн — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов заявил, что правительство региона выступит гарантом по кредитам для местных фермеров, сообщает в четверг официальный сайт правительства Колымы.

"Эти риски будут для нас оправданы, ведь нам нужно поддерживать нашего колымского фермера, помогая успешно конкурировать с той продукцией, которую к нам завозят с материка", — цитирует Носова официальный сайт правительства региона.

Поясняется, что к Носову обратился один из магаданских фермеров с просьбой помочь с получением кредитов на развитие дела. По словам предпринимателя, банки крайне неохотно дают ссуды. Врио губернатора Колымы отметил, что этим вопросом он будет заниматься и считает, что региональное правительство может брать на себя риски выступая гарантом по займам на развитие ведущих фермерств области.

"Если нашим фермерам нужна помощь, то она будет оказана со стороны регионального правительства. Сегодня нам стоит пересмотреть подход к распределению субсидий для представителей сельского хозяйства Магаданской области, найти пути для увеличения поддержки, чтобы они могли выдерживать конкуренцию. И здесь также важна наша активная позиция в работе с федеральным центром в этом направлении", — резюмировал Сергей Носов.

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