Южнокорейская Eastar Jet открыла новый авиарейс из Сеула во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Южнокорейская авиакомпания Eastar Jet открыла новый прямой рейс из Сеула во Владивосток, сообщает Международный аэропорт Владивосток.

Первый рейс в воздушной гавани в Приморье встретили в ночь на 14 июня.

"Полеты по маршруту Владивосток-Сеул будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам. Согласно расписанию, вылеты из Владивостока будут совершаться в 02.50 местного времени, а прилет во Владивосток в 02.00. Время в пути составит 2 часа 45 минут", — говорится в сообщении.

Сегодня южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений приморского аэроузла. За пять месяцев 2018 года пассажиропоток на нем увеличился в 1,5 раза. В Сеул ежедневно летают пять рейсов — авиакомпании "Аврора", S7 Airlines, Korean Air и Jeju Air. С приходом нового перевозчика количество вылетов в города Республики Корея из Владивостока превысит 40 рейсов в неделю.