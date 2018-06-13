Козак не видит оснований для повышения экспортной пошлины на нефтепродукты

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Оснований для увеличения экспортной пошлины на нефтепродукты в России в настоящее время нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам селекторного совещания с регионами на тему ситуации с ценами на топливо.

"Оснований для повышения экспортной пошлины на нефтепродукты, пока, по состоянию на сегодняшний день, нет. Но это не означает, что через неделю она не возникнет", — сказал чиновник, отметив также, что это инструмент оперативного реагирования правительства в экстренных случаях.

Он подчеркнул, что нефтяные компании России понимают, каким набором мер располагает правительство для стабилизации ситуации на топливном рынке.

"Все нефтяные компании понимают, как правительство будет реагировать в случае, если ситуация будет ухудшаться. Привлекательность экспорта сырой нефти и нефтепродуктов мы можем существенно снизить — это не понравится многим нефтяным компаниям, но у правительства другого выхода может не быть — за счет экспортной пошлины", — подчеркнул вице-премьер.