Цены на нефть ускорили рост после повышения ставки ФРС США

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили темпы роста после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении базовой ставки до 1,75-2% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.08 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,2% — до 76,78 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,63% — до 66,78 доллара за баррель.

До объявления решения американского регулятора стоимость нефти увеличивалась менее активно: Brent — на 0,72%, WTI — на 0,33%.

По итогам июньского заседания ФРС повысила базовую процентную ставку до 1,75-2% годовых, как и ожидали большинство аналитиков.