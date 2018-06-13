Кудрин рассказал о невыполненных целевых показателях из майских указов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Некоторые целевые показатели из экономического блока президентских майских указов так и не были достигнуты, заявил в Госдуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Самое большое отставание от намеченной планки продемонстрировал индекс производительности труда. Кудрин подчеркнул, что с 2011 по 2016 год он увеличился всего на 3,8%, при этом в указах говорилось, что необходим рост в полтора раза.

Глава Счетной палаты обратил внимание на недостаточный объем инвестиций. В 2017-м их доля в ВВП достигла 21,7% — при запланированном уровне в 27%.

Целевые демографические показатели, по словам Кудрина, также не были выполнены. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,621, что меньше зафиксированного в майских указах показателя.

В то же время некоторые пункты успешно реализованы. Глава контрольного ведомства отметил, что самую впечатляющую динамику продемонстрировала сфера оплаты труда.

Показатели по зарплатам младшего медицинского персонала, работников дошкольного, среднего и специального образования выполнены на 74% в 2017-м и на 90% в 2018 году, сообщил он депутатам.

"Сразу скажу, что задачи по обеспечению к 2018 году снижения смертности от различных болезней и снижения младенческой смертности в целом выполнены, но по субъектам очень большая дифференциация", — заключил Кудрин.

Руководитель Счетной палаты также пообещал, что его ведомство будет работать над повышением уровня исполнения новой президентской программы. По его словам, этого можно добиться при помощи регулярного аудита.

В 2012 году Владимир Путин подписал майские указы, которые содержали целевые параметры развития экономики на ближайшие шесть лет.

В мае на встрече с кабмином российский лидер заявил, что определенные сложности с реализацией программы были, но ее осуществление уже принесло ощутимые результаты.