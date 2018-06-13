Уральский губернатор: конкуренция за право проведения ЭКСПО-2025 серьезная

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Конкуренция за право проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 очень велика, Россия приложит все усилия, чтобы убедить страны-участницы Международного бюро выставок (МБВ) проголосовать за Екатеринбург, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая в среду перед журналистами в Париже.

"Вне зависимости от того, отозвала свою заявку Франция или нет, конкуренция, как вы видите, достаточно серьезная. И наши партнеры, наши оппоненты сегодня активно продвигают свои города, что, собственно, делаем и мы", — сказал Куйвашев.

Он отметил, что российская сторона также "посещает с миссиями страны, работает с делегатами в Париже, рассказывает о преимуществах Екатеринбурга — они сегодня очевидны".

"Россия действительно очень активно принимает участие в выставочном движении. Это несправедливо, что до сих пор в России выставки не было", — добавил губернатор.

Презентация российской заявки состоялась в среду в ходе 163-й Генеральной ассамблеи МБВ в Париже. Соперниками Екатеринбурга в борьбе за право поведения выставки являются Баку и Осака.

"Сейчас финишная прямая, времени осталось совсем немного. И мы приложим все усилия, чтобы убедить страны-участницы МБВ проголосовать за Россию", — подчеркнул Куйвашев.

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи МБВ в ноябре 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.

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