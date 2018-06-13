ФРС США повысила базовую ставку на 0,25 процентных пункта

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 12-13 июня повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% с 1,5-1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

В 2018 году ставка уже была повышена в марте, на 0,25 процентного пункта. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре — до 1,25-1,5%, в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

По мнению ФРС, рынок труда США продолжает укрепляться и экономическая активность в стране растет уверенными темпами. Регулятор отметил активный рост числа рабочих мест и снижение уровня безработицы в последние месяцы.

Федрезерв ожидает, что дальнейшее постепенное повышение ставки будет соответствовать устойчивому увеличению экономической активности в США, благоприятным условиям на рынке труда и стабилизации показателя инфляции вблизи целевого уровня в 2% в среднесрочной перспективе.

При определении сроков и объемов будущих корректировок процентной ставки ФРС будет учитывать показатели по занятости и инфляции в США. Оценка регулятора при этом будет учитывать широкий спектр данных, включая условия на рынке труда, показатели инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также международную ситуацию.