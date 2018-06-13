Россия при победе заявки на ЭКСПО-2025 введет упрощенный въезд в страну

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. Россия предусмотрит упрощенную процедуру въезда участников и посетителей Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге в случае победы российской заявки, заявил министр финансов Антон Силуанов на 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже.

Конкурентами Екатеринбурга являются Осака и Баку. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года путем тайного голосования. Проведение "Экспо-2025" запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

"По практике предстоящего чемпионата мира по футболу мы предусмотрели упрощённую процедуру въезда в нашу страну. Билет на Всемирную выставку будет равен визе. Это сделает Всемирную выставку максимально доступной для всех желающих принять участие", — сказал Силуанов, представляя российскую заявку.

Кроме того, специальный федеральный закон позволит участникам выставки пользоваться налоговыми, страховыми, налоговыми льготами, отметил он.

"Проведение ЭКСПО в Екатеринбурге будет способствовать укреплению международного сотрудничества. Мы обеспечим доступность участия во всемирной выставке широкому кругу государств из всех регионов мира. Именно поэтому мы подготовили обширную программу помощи развивающимися странам, ее объем 170 миллионов евро. За счёт средств программы национальные делегации получат все необходимое для участие в выставке и будут комфортно размещены. Они смогут пользоваться всей инновационной инфраструктурой ЭКСПО и города", — отметил министр

Силуанов подчеркнул, что в соответствии с концепцией наследия "Умный город" после завершения выставки ее территория превратится в место, где реализованы перспективные инновационные разработки, преображающие городскую среду и улучшающие качество жизни горожан.

"От имени правительства РФ заверяю вас, что наша страна гарантированно обеспечит беспрецедентный уровень организации ЭКСПО-2025. Мы сделаем все возможное для того, чтобы пребывание участников и гостей выставки в Екатеринбурге было комфортным и продуктивным, принесло позитивные эмоции и воспоминания", — заключил он.

Тема российской заявки – "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений".