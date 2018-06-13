Россия и Боливия выступили за расширение инвестиционных связей

Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018

Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия и Боливия подтвердили заинтересованность в расширении инвестиционных связей, в том числе путем реализации крупных совместных проектов, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Эво Моралеса.

"Президенты подтвердили обоюдную заинтересованность в расширении двусторонних торговых и инвестиционных связей, в том числе путем реализации крупных совместных проектов", — отмечается в документе.

В этой связи, согласно документу, была подчеркнута важность работы Межправительственной российско-боливийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, отмечена необходимость выполнения решений комиссии, прежде всего в части, касающейся разработки и утверждения "дорожной карты" российско-боливийского торгово-экономического сотрудничества, которая включает конкретные проекты и направления взаимодействия.

Помимо этого, стороны высказались за активизацию контактов между деловыми кругами двух стран.