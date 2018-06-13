Путин призвал сохранить положительную тенденцию в торговле с Ливаном

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Ливана Саадом Харири призвал сохранить положительную тенденцию в росте товарооборота между странами, несмотря на "тревожные сигналы" в первом квартале текущего года.

"Хотел бы отметить у нас позитивный тренд в росте товарооборота на 17,5% (в прошлом году. – Прим. ред.). Нам нужно сохранить эту тенденцию и не допустить – в первом квартале уже тревожные сигналы пошли – падения той тенденции, которая сложилась", — сказал Путин.