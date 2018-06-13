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Экономика

Эксперты: Россия и Китай могут начать переговоры об отмене санкций с КНДР

16:0913.06.2018
(обновлено: 16:12 13.06.2018)
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© Фото : Администрация Президента РоссииЦеремония официальной встречи Президента России с Председателем КНР Си Цзиньпином. Архивное фотоЦеремония официальной встречи Президента России с Председателем КНР Си Цзиньпином. Архивное фото
© Фото : Администрация Президента России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия и Китай в ближайшее время могут начать ставить вопрос отмены части санкций против КНДР, если переговоры об урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова будут продолжаться, считают эксперты.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Говорить о снятии Трампом санкций с КНДР рано, считает эксперт

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

США БУДУТ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ

Заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО МИД России Георгий Толорая в ходе экспертного обсуждения результатов саммита на площадке клуба "Валдай" заявил, что вопрос отмены санкций ставить можно, но США будут стараться сохранить санкции ООН как можно дольше.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Откровенно всегда говорил, что не надо было к санкциям присоединяться, что не надо было Китаю в этом вопросе уступать и что при первой же возможности от них нужно избавляться. Но теперь мы связаны уже обязательствами по линии ООН, а американцы если и будут ослаблять санкции, то, наверно, все-таки сначала двусторонние, потому что нужно сохранить свободу рук, а санкции ООН они будут держаться. Но России и Китаю важно сейчас этот вопрос обсуждать и ставить", — заявил он.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Константин Асмолов отчасти согласился с этой точкой зрения, но отметил, что для этого нужно время.

"Условно говоря, где-то через полгода, если ситуация будет развивать таким образом, Россия и Китай могут поставить вопрос следующего рода: санкции — это реакция на определенного рода поведение, Ким себя вел плохо, мы усилили санкции, Ким уже год ведет себя хорошо, давайте мы его поощрим и часть санкций снимем, откатим ситуацию на уровень 2016 или даже 2015 года", — заявил Асмолов.

Он также обратил внимание на то, что многое в этом вопросе будет зависеть от позиции США и того, "насколько вообще подобный прецедент дрейфующего уровня санкций будет воспринят".

Другим важным фактором в этом вопросе эксперт назвал неопределенность относительно политического будущего Трампа — как долго он будет удерживать власть и что будет после него.

"Потому что Ким, скорее всего, однозначно страхуется от ситуации, когда Трамп уходит, а вместо него приходит, например, Хилари Клинтон, Марко Рубио, Джеб Буш. И как было при переходе от Клинтона к Бушу или от Буша к Обаме, заявляет, что американская позиция изменилась, и мы снова начинаем широкомасштабное давление на тиранический режим", — пояснил эксперт.

ОТМЕНА НЕОБЯЗАТЕЛЬНА

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин высказал иную точку зрения. По его мнению, санкции в обозримом будущем не будут отменены, но многое также зависит от того, как санкции исполняются, прежде всего, азиатскими странами и Китаем.

Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
© AP Photo / Evan Vucci
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Он пояснил, что военно-техническое сотрудничество с КНДР запрещено с 1990 годов, но "мы знаем, что целый ряд ближневосточных, юго-восточных государств имели вполне активное военно-техническое сотрудничество с КНДР".

"Даже некоторые ближневосточные союзники США закупали северо-корейское оружие для того, чтобы поддерживать дружеские им группировки в Сирии. Совершенно ясно, что в условиях, которые наступили теперь, создаются все возможности для расширения — сложно будет так активно, в нынешней атмосфере преследовать всех, кто осуществляет военно-техническое или промышленное сотрудничество с Северной Кореей", — пояснил Кашин.

Поэтому в условиях продолжающейся разрядки на Корейском полуострове у Пхеньяна вырастут возможности для того, чтобы вести бизнес, прежде всего, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

"И Китай, видимо, будет также трактовать режим санкций достаточно свободно. Все это позволит северо-корейской экономике с точки зрения условий внешних связей вернуться на несколько лет назад, когда были все факторы для ее довольно быстрого роста", — заявил эксперт.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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egor.danilov.63
неужели такое возможно. нет, я в это не верю
16:31
13.06.2018
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