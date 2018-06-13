Эксперты: Россия и Китай могут начать переговоры об отмене санкций с КНДР

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия и Китай в ближайшее время могут начать ставить вопрос отмены части санкций против КНДР, если переговоры об урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова будут продолжаться, считают эксперты.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

США БУДУТ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ

Заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО МИД России Георгий Толорая в ходе экспертного обсуждения результатов саммита на площадке клуба "Валдай" заявил, что вопрос отмены санкций ставить можно, но США будут стараться сохранить санкции ООН как можно дольше.

"Откровенно всегда говорил, что не надо было к санкциям присоединяться, что не надо было Китаю в этом вопросе уступать и что при первой же возможности от них нужно избавляться. Но теперь мы связаны уже обязательствами по линии ООН, а американцы если и будут ослаблять санкции, то, наверно, все-таки сначала двусторонние, потому что нужно сохранить свободу рук, а санкции ООН они будут держаться. Но России и Китаю важно сейчас этот вопрос обсуждать и ставить", — заявил он.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Константин Асмолов отчасти согласился с этой точкой зрения, но отметил, что для этого нужно время.

"Условно говоря, где-то через полгода, если ситуация будет развивать таким образом, Россия и Китай могут поставить вопрос следующего рода: санкции — это реакция на определенного рода поведение, Ким себя вел плохо, мы усилили санкции, Ким уже год ведет себя хорошо, давайте мы его поощрим и часть санкций снимем, откатим ситуацию на уровень 2016 или даже 2015 года", — заявил Асмолов.

Он также обратил внимание на то, что многое в этом вопросе будет зависеть от позиции США и того, "насколько вообще подобный прецедент дрейфующего уровня санкций будет воспринят".

Другим важным фактором в этом вопросе эксперт назвал неопределенность относительно политического будущего Трампа — как долго он будет удерживать власть и что будет после него.

"Потому что Ким, скорее всего, однозначно страхуется от ситуации, когда Трамп уходит, а вместо него приходит, например, Хилари Клинтон, Марко Рубио, Джеб Буш. И как было при переходе от Клинтона к Бушу или от Буша к Обаме, заявляет, что американская позиция изменилась, и мы снова начинаем широкомасштабное давление на тиранический режим", — пояснил эксперт.

ОТМЕНА НЕОБЯЗАТЕЛЬНА

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин высказал иную точку зрения. По его мнению, санкции в обозримом будущем не будут отменены, но многое также зависит от того, как санкции исполняются, прежде всего, азиатскими странами и Китаем.

Он пояснил, что военно-техническое сотрудничество с КНДР запрещено с 1990 годов, но "мы знаем, что целый ряд ближневосточных, юго-восточных государств имели вполне активное военно-техническое сотрудничество с КНДР".

"Даже некоторые ближневосточные союзники США закупали северо-корейское оружие для того, чтобы поддерживать дружеские им группировки в Сирии. Совершенно ясно, что в условиях, которые наступили теперь, создаются все возможности для расширения — сложно будет так активно, в нынешней атмосфере преследовать всех, кто осуществляет военно-техническое или промышленное сотрудничество с Северной Кореей", — пояснил Кашин.

Поэтому в условиях продолжающейся разрядки на Корейском полуострове у Пхеньяна вырастут возможности для того, чтобы вести бизнес, прежде всего, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

"И Китай, видимо, будет также трактовать режим санкций достаточно свободно. Все это позволит северо-корейской экономике с точки зрения условий внешних связей вернуться на несколько лет назад, когда были все факторы для ее довольно быстрого роста", — заявил эксперт.