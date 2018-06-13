ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге даст импульс развитию страны, заявил Каламанов

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Проведение Всемирной международной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге даст серьезный импульс развитию страны, заявил в среду заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Презентация российской заявки состоялась в среду в ходе 163-й Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) в Париже. Соперниками Екатеринбурга в борьбе за право поведения выставки являются Баку и Осака.

"Для России очень важно проведение ЭКСПО в 2025 году. Почему? ЭКСПО является одним из ведущих событий в мире", — сказал Каламанов на брифинге.

По его словам, так как Россия ни разу с 1851 года не проводила подобной выставки, для страны это будет очень важно.

"С точки зрения развития страны, развития региона — это даст серьезный импульс развитию Свердловской области, развитию страны в целом. Это и налоги косвенные, которые будут поступать в бюджеты различного уровня. Также это развитие промышленности, развитие сопутствующих направлений, отраслей экономики — это все будет присутствовать при подготовке и проведении мероприятий 2025 года", — подчеркнул он.

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.