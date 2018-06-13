СМИ узнали, что Эр-Рияд обсуждает варианты увеличения добычи нефти ОПЕК+

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия обсуждает несколько вариантов увеличения добычи нефти странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые предполагают возвращение на рынок до 1 миллиона баррелей нефти в сутки дополнительно, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в королевстве.

По информации собеседников агентства, одним из вариантов является увеличение добычи участниками венской сделки на 500 тысяч баррелей в сутки. Другая идея, которая обсуждается в Саудовской Аравии, — это двукратное увеличение добычи нефти (в третьем и четвертом квартале 2018 года по 500 тысяч баррелей). При этом перед вторым увеличением ряд арабских стран предлагает созвать внеочередное заседание в сентябре или октябре, чтобы оценить ситуацию на рынке.

Кроме того, рассматривается и вариант наращивания добычи нефти в рамках ОПЕК+ в объеме 600-700 тысяч баррелей в день. Агентство при этом отмечает, что пока не ясно, будет ли Саудовская Аравия выдвигать какую-либо из этих идей на встрече всех стран-участниц сделки ОПЕК+ на следующей неделе в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года.

При этом в мае министры энергетики РФ и Саудовской Аравии сообщили о возможном увеличении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ со второго полугодия 2018 года. Решение об этом может быть принято на встрече всех стран соглашения 23 июня в Вене.

Ранее в среду источник в правительстве РФ сообщил журналистам, что Россия на встрече в Вене будет предлагать пропорциональный квотам рост добычи нефти всех участников соглашения ОПЕК+. При этом объем увеличения должен быть достаточным, чтобы нивелировать риск потенциального перегрева рынка из-за падения нефтепроизводства в Венесуэле и возможного будущего снижения добычи Иране.